В России могут начать наказывать за связь с нежелательными организациями Депутат Пискарев: в РФ могут наказывать за связь с нежелательными организациями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о готовности к внесению поправок в КоАП и Уголовный кодекс РФ об ответственности за участие в деятельности иностранных или международных организаций, признанных в России нежелательными. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что уже имеется положительный отзыв кабмина, кроме того, поправки в Уголовный кодекс поддержал Верховный суд.

Внесем их в ближайшее время. Сейчас в Госдуме уже готовится к рассмотрению в первом чтении наш законопроект, который дает возможность признания деятельности любых зарубежных организаций нежелательной, даже тех, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранного государства. Именно они сейчас активизировали деятельность, представляющую угрозу безопасности нашей страны, — сказал Пискарев.

Парламентарий подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, возможно признать нежелательной деятельность только неправительственных организаций. Он отметил, что предлагается исключить из статей кодексов слово «неправительственная».

Предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слово «неправительственная», в результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет, а за организацию ее деятельности — до шести лет лишения свободы, — пояснил собеседник.

При этом предлагаемый пакет законопроектов не затрагивает международные межправительственные организации, членом которых является Россия, добавил Пискарев. Он напомнил, что деятельность иностранной или международной неправительственной организации, представляющая угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства, в том числе в форме вмешательства в избирательный процесс, может быть признана нежелательной на территории нашей страны.

Ранее Минюст включил четыре немецкие НПО в перечень нежелательных. Среди них оказались Германское общество изучения Восточной Европы, Фонд имени Фридриха Эберта, XZ gGmbH и Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества.