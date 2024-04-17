Минюст опубликовал обновленный реестр нежелательных в России организаций «Фонд Бориса Немцова за свободу» внесен в список нежелательных организаций

«Фонд Бориса Немцова за свободу», основанный дочерью политика, по решению Минюста России внесен в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых считается нежелательной в РФ, говорится на сайте ведомства. В перечень также внесен украинская организация «Центр гражданских свобод» (Center for Civil Liberties).

В опубликованных материалах Минюста указывается, что аналогичное решение вынесено в отношении «Фонда имени Фридриха Науманна за свободу». В марте в список нежелательных НПО также попал «Форум имени Льва Копелева», который с 2001 года награждает лауреатов премией за мир и права человека.

Ранее Минюст включил четыре немецкие НПО в перечень нежелательных. Среди них оказались Германское общество изучения Восточной Европы, Фонд имени Фридриха Эберта, XZ gGmbH и Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества.

До этого председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что депутаты подготовили поправки в КоАП и Уголовный кодекс РФ о привлечении к ответственности за участие в деятельности нежелательных организаций. Он отметил, что уже имеется положительный отзыв кабинета министров, а поправки в Уголовный кодекс поддержал Верховный суд.