Четыре немецкие НПО попали в список нежелательных организаций Минюста РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст включил четыре немецкие НПО в перечень нежелательных. Среди них оказались Германское общество изучения Восточной Европы, Фонд имени Фридриха Эберта, XZ gGmbH и Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества.

Ранее прокуратура уже выносила соответствующее решение по этим организациям. Теперь Минюст выполнил свою часть работы.

Хотя фонд XZ foundation зарегистрирован в Германии, его основателем являются российский журналист и историк Михаил Зыгарь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и российский режиссер Илья Хржановский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Всего на сегодняшний день в списке нежелательных значатся 146 организаций. С начала года список увеличился на 15 пунктов.

Ранее председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что американская неправительственная организация Freedom House активно участвует в дискредитации российских выборов. По его словам, в перспективе деятельность организации может стать нежелательной в России. Также Пискарев отметил, что к дискредитации выборов причастны Госдеп и американское посольство в Москве.