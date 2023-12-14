Алкогольное мороженое в России приравняют к другим видам спиртного

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Алкогольное мороженое в России приравняют к другим видам алкогольной продукции, передает РИА Новости со ссылкой на письмо от замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова депутату ГД Султану Хамзаеву. По словам последнего, речь идет о мороженом, десертах, замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных щербетах, смесях для их приготовления с содержанием этилового спирта более 0,5%.

На оборот алкогольного мороженого будут распространяться обязательные требования, предусмотренные 171-ФЗ. Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции, — заявил Хамзаев.

В декабре депутаты Государственной думы предложили внести изменения в порядок лицензирования продажи алкогольной продукции. Они предложили снизить размер пошлины с 60 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. Кроме того, законопроект предполагает смягчение наказания за нарушение законодательства в сфере продажи алкоголя.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 8 декабря поручил проверить обоснованность повышения цен на куриные яйца, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Отмечается, что средняя розничная цена на данный продукт увеличилась за год более чем на 40%. Региональным прокурорам поручено принять меры, если подтвердятся факты нарушений при ценообразовании.