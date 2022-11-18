Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Опытное в ДНР

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минобороны РФ сообщило о взятии поселка Опытное в ДНР в результате наступления. В настоящий момент населённый пункт полностью находится под контролем ВС РФ, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя военного ведомства РФ Игоря Конашенкова.

В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное, — говорится в сводке.

Ранее представитель МО России Игорь Конашенков сообщил о переходе под контроль российских войск поселка Майорск на Донецком направлении. Он также рассказал, что на Купянском направлении ВСУ предприняли две неудачные попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР. В результате боестолкновения украинские войска понесли большие потери и были отброшены назад.

В районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР ВС РФ уничтожили свыше 70 бойцов ВСУ, которые пытались наступать с трех направлений. Сосредоточенным огнем российских войск они были вытеснены на минное поле.