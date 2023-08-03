Минобороны: ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Российские войска за сутки отразили две атаки украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате безуспешных попыток прорыва ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, а также БМП и БТР.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении МО РФ.

За сутки на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском, Купянском и Херсонском направлениях общие потери ВСУ составили порядка 890 военнослужащих. Уничтожены четыре украинских танка, 12 боевых бронированных машин, три самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две установки «Акация», противотанковая пушка «Рапира», две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, гаубица «Мста-Б». В районе села Мемрик в ДНР поразили пусковую установку ЗРК «Бук». Средствами ПВО за сутки были перехвачены 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, сбиты 38 украинских беспилотников.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с кадрами уничтожения позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. На записи видно, как экипажи российских боевых машин пехоты и танков поразили огневые точки и живую силу противника в районе Серебрянского лесничества.