Минобороны: ВС РФ уничтожили штаб иностранных наемников в районе Николаева

Фото: МО РФ

Российские военные ракетным ударом поразили штаб иностранных наемников в районе Николаева, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, ВС РФ уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ вблизи населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск в Донецкой Народной республике, и в районе Новоалександровки в Херсонской области.

В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников, — заявил Конашенков.

Российские средства противовоздушной обороны смогли за сутки сбить четыре украинских беспилотника вблизи Александровки Херсонской области и Докучаевска в ДНР. Также российские ПВО перехватили девять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и три снаряда РСЗО «Ураган» под Чернобаевкой Херсонской области.

1 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 190 иностранных наемников, примкнувших к ВСУ, были уничтожены за две последние недели в ходе военной операции на Украине. По его словам, за этот временной промежуток российские войска также вывели из строя 74 танка, 235 бронемашин, а также две вражеские установки HIMARS и 268 автомобилей со стационарными пулеметами.