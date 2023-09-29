Минобороны России сообщило о снятии с фронта бригады ВСУ МО России: ВСУ выводят 47-ю бригаду из-под Работино из-за отказа воевать

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины выводят 47-ю бригаду из-под населенного пункта, сообщили в Министерстве обороны России. Причиной стал отказ воевать с российскими военными из-за больших потерь.

Осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь, — рассказали в Минобороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, бригаду отправят в тыл.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, самым горячим его направлением оказалось Запорожское. Около небольшого села Работино ВСУ ввели в бой из стратегического резерва бригады, подготовленные на Западе.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что направлениями «последнего рывка» ВСУ станут Работино и Мелитополь. Он отметил, что данные населенные пункты могут стать целями вероятного нового крупномасштабного наступления украинских военных. Это станет для ВСУ последним рывком, и у них ничего не получится. Они там в огневом мешке окажутся, если что-то предпримут, будут пытаться что-то имитировать, добавил Матвийчук. По его словам, соотношение сил в зоне СВО складывается в пользу ВС России.