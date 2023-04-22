Минобороны РФ показало боевую работу миномета «Василек» в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Минобороны России показало видео боевой работы расчетов 82-миллиметровых автоматических минометов «Василек» в зоне спецоперации. На кадрах расчеты Западного военного округа выполнили залп из четырех выстрелов по противнику, который намеревался нарастить силы на одном из направлений, сообщает РИА Новости.

Российские артиллеристы использовали способ «кочующий миномет», заключающийся в быстрой смене огневой позиции. Мобильность и скрытность расчета повысили за счет установки миномета на многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный (МТ-ЛБ). «Василек» способен бить по противнику на глубину до 5 км.

82-мм автоматический миномет способен выпускать до 120 мин в минуту, а также вести огонь по настильной траектории. Даже при ведении автоматического огня миномет имеет высокую точность стрельбы, — пояснили в Минобороны.

Военный с позывным Гром рассказал, что минометный расчет чаще стреляет по скоплениям живой силы, машинам пехоты и наблюдательным пунктам, из которых операторы управляют беспилотниками.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео с моментом уничтожения польской гаубицы Krab в зоне СВО. На кадрах видно, как российское летательное средство наводит прицел на позиции ВСУ, после чего вспыхивает огонь. В ведомстве уточнили, что польская гаубица была уничтожена с первого выстрела.