МО раскрыло число бойцов ВСУ, отказавшихся гибнуть в «мясных штурмах» Минобороны: за минувшую неделю 28 бойцов ВСУ добровольно сдались в плен

За неделю в плен российским военнослужащим добровольно сдались 28 солдат украинской армии, следует из недельной сводки Министерства обороны России. В ведомстве уточнили, что только 1 ноября одному из подразделений группировки войск «Восток» добровольно сдались 15 бойцов ВСУ, отказавшихся гибнуть в ходе очередного «мясного штурма», выполняя приказы своего командования.

В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих. <...> Только за 1 ноября <...> добровольно сдалось пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся <...> гибнуть в ходе очередного мясного штурма, — говорится в сообщении.

Ранее российская артиллерия уничтожила на Донецком направлении пункт управления украинскими дронами в районе Резниковки. Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадима Астафьева уточнил, что бойцы ВС РФ ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ, после чего штурмовая и армейская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия также поразили пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки.

До этого российские военнослужащие сорвали три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины в районе Угледара и северо-западнее Приютного. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, в результате были уничтожены автомобильная техника и живая сила противника.