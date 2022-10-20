Минобороны показало удары дронами «Ланцет» по технике ВСУ

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Минобороны России показало кадры ударов дронами-камикадзе «Ланцет» по украинской технике в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Беспилотники уничтожили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобили подразделений украинских войск.

Местоположение целей передавалось с беспилотников в режиме реального времени.

Ранее в военном ведомстве показали, как российские расчеты комплексов «Леер-3» лишают ВСУ связи. Такая система радиоэлектронной борьбы и разведки используется для подавления GSM-связи при помощи помех, передающихся беспилотными летательными аппаратами. Приборы на аппаратах «Орлан-10» позволяют блокировать работу любых устройств на расстоянии до 30 километров. Комплекс может одновременно подавлять около двух тысяч абонентов сотовой связи.

До этого Минобороны опубликовало кадры пуска ракет по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. В ролике демонстрируется старт высокоточных снарядов с моря. Представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что были поражены все намеченные цели.