Минобороны показало кадры уничтожения польской гаубицы Krab в зоне СВО

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Гаубица Krab

Министерство обороны России опубликовало в Telegram-канале видео с моментом уничтожения польской гаубицы Krab в зоне СВО. На кадрах видно, как российское летательное средство наводит прицел на позиции ВСУ, после чего вспыхивает огонь. В ведомстве уточнили, что польская гаубица была уничтожена с первого выстрела.

После обнаружения замаскированной огневой позиции САУ расчетами беспилотных летательных аппаратов по самоходной установке был нанесён удар высокоточным боеприпасом. САУ «Краб» была уничтожена первым выстрелом. Контроль точности осуществлял расчёт БПЛА, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск РФ полковник Сергей Зыбинский сообщил, что гаубица «Мста-С» уничтожила польскую гаубицу Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним выстрелом. Это произошло в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Петропавловка.

До этого начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab. Взорвать орудие получилось на Южно-Донецком направлении, отметил он.