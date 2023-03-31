МИД России ответил Эстонии на высылку российского дипломата Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

Россия объявила эстонского дипломата персоной нон грата, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что решение принято на основе принципа взаимности.

Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта persona non grata без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства Российской Федерации в Таллине. Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги, — говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что Москва будет вынуждена осуществить и другие ответные меры на настойчивую провокационную деятельность эстонских властей против России.

24 марта в МИД Эстонии был вызван временный поверенный в делах РФ, которого уведомили об объявлении персоной нон грата еще одного дипломатического сотрудника. Эстонское внешнеполитическое ведомство объяснило решение о высылке дипломата тем, что в своей деятельности он нарушал Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Сотрудник дипмиссии должен был покинуть Эстонию не позднее 29 марта. Его обвинили в том, что путем распространения пропаганды он «подрывал безопасность и конституционный порядок прибалтийского государства».

В январе МИД России объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Это стало ответной мерой Москвы на решение Таллина о сокращении штата сотрудников посольства РФ.