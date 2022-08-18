МИД России оценил предложение по демилитаризации ЗАЭС МИД России: предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС неприемлемо

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Предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС неприемлемо, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев на брифинге, передает РИА Новости. В ведомстве также отметили, что это сделает станцию еще более уязвимой из-за угроз провокаций со стороны Украины.

Киев много раз демонстрировал свою способность организовывать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. По этой же причине неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой, — отметили в МИД.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 12 августа призвал к демилитаризации Запорожской АЭС на Украине. Глава дипломатии ЕС отмечает, что объект атомной электростанции в Запорожье нельзя использовать в рамках «какой-либо военной операции».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что в случае провокации на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию и СловакиЮ. Обстреливая станцию, ВСУ преследуют ряд целей — создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил на станцию и обвинение России в ядерном терроризме, подчеркнул он.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС и планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Он уточнил, что планы противника «приурочены» к посещению Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.