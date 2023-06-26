МИД РФ: Запад превратил Украину в террористическую ячейку

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Страны Запада взрастили неонацистский режим на Украине с целью развязать гибридную войну с Россией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. В ведомстве считают, что недоброжелатели России превратили Украину в террористическую ячейку, которая сейчас используется для ударов по мирным людям и жилым объектам в РФ.

Современные международные отношения характеризуются высоким уровнем конфликтности, в центре которой находится гибридная война, развязанная коллективным Западом против России. Западники выбрали Украину в качестве плацдарма и инструмента вооруженной борьбы против нашей страны, взрастив в Киеве неонацистский режим и превратив Украину в новую международную террористическую ячейку, — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что англосаксы взяли на себя роль штаба и поставщика вооружений, а также разведданных для Украины. В МИД отмечают, что благодаря этой помощи ВСУ могут наносить удары по территории РФ. В ведомстве утверждают, что Запад променял перспективы уникального сотрудничества с Россией на свои колониальные амбиции.

28 марта президент США Джо Байден заявил о том, что война с Россией — «наземная или ядерная» — это последнее, чего бы ему хотелось. Однако он не исключил, что будет дан «серьезный ответ» на действия РФ.

В Кремле заявили, что Россия ни при каком сценарии не планирует применять ядерное оружие на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь пояснил, что РФ не играет с темой ядерной войны, и рекомендовал Западу дисциплинировать украинских и польских коллег, которые делают заявления по ядерной тематике.