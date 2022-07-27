МИД РФ выразил протест Латвии из-за давления на россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временный поверенный в делах Латвии Атация Рутка была вызвана в МИД РФ, ей выразили протест в связи с давлением Риги на россиян, въезжающих на территорию республики, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. По его словам, которые приводит ТАСС, латвийские власти требуют от россиян подписывать документ о несогласии с политикой России, иначе въезд ограничивается.

27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской Республики в Российской Федерации Атация Рутка. Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской Республики, — сказал Нечаев.

21 апреля парламент Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве, согласно которым гражданства будут лишать людей, поддерживающих российскую спецоперацию на Украине. Данные о таких людях будут предоставляться органами госбезопасности. В пресс-службе латвийского парламента добавили, что обжаловать решение о лишении гражданства не получится.