Медведев: украинские власти открыто стали врагами Христа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Действующие власти Украины стали открытыми врагами Христа и православной веры, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он обвинил «киевских сатанистов», которые добрались до УПЦ и ищут «связи с русским миром», в том, что те отбирают церковное имущество, избивая клириков и прихожан. При этом он подчеркнул, что гонения на местную православную церковь начались еще при экс-президенте Петре Порошенко, когда он пожертвовал УПЦ «ради своего переизбрания», которое так и не произошло.

Малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло. Вопрос не в них, а в фундаментальных правах, установленных их якобы демократической конституцией. Они растоптаны, а верующих под страхом разных мерзостей заставляют посещать «правильные» церкви. Поэтому нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру, — написал бывший премьер.

В довершение он процитировал отрывок из Писания: «И не пощадит тебя око Моё, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, которые считаются аффилированными с Россией. По его словам, они должны потерять возможность влиять на украинцев.