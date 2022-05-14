Медведев: России плевать на мнение G7 Медведев раскритиковал пять ключевых заявлений глав МИД G7

Дмитрий Медведев / Фото scrf.gov.ru

России плевать на то, что страны «Большой семёрки» не хотят признавать новые границы Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя итоги трёхдневной встречи глав МИД G7. По его словам, наибольшую ценность в данном вопросе имеет мнение людей, проживающих на украинской территории. Политик отметил, что «Большая семёрка» продолжит снабжать киевский режим оружием, ведя скрытую войну с Россией в ущерб интересам населения собственных стран, нуждающегося в топливе и продовольствии.

Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья, — сказал он.

Усилия по снижению зависимости Европы от российского газа Медведев назвал грабежом «в угоду коррумпированному киевскому режиму», о существовании которого знают, по словам политика, далеко не все жители стран G7.

Также зампред Совбеза уличил глав МИД «Большой семёрки», призвавших Пекин лишить Россию поддержки, в попытке вмешаться в дела Китая. Медведев считает, что таким образом международный клуб исподтишка угрожает руководству КНР, мол, «мы и вас наказать можем, ежели что».

Кроме того, политик иронично предположил, что «„семёрочники“ забыли сказать про неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на Лобном месте на Красной площади через четвертование».

Ранее главы МИД G7 сообщили, что не признают изменения границ на Украине. По словам министров, своими действиями Россия нарушила Устав ООН, подорвала основополагающие принципы архитектуры европейской безопасности, закреплённые в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии. В заявлении указывается, что Москве придётся столкнуться с последствиями своих действий.