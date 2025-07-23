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23 июля 2025 в 17:29

Мединский прилетел на переговоры с Украиной в поло с надписью Putin Team

Владимир Мединский (в центре) в аэропорту перед началом российско-украинских переговоров Владимир Мединский (в центре) в аэропорту перед началом российско-украинских переговоров Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Помощник президента России Владимир Мединский прибыл в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с украинской делегацией, одетый в футболку бренда Putin Team (команда Путина), сообщает РИА Новости. На фотографиях видно, что он сошел с трапа самолета в сером поло с вышитой на груди черными нитками логотипом.

Также на опубликованных кадрах видно, что вместе с Мединским по трапу спустились и другие члены российской делегации. Их встретил турецкий представитель.

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле запланированы 23 июля в 19:00 по московскому времени. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, стороны рассмотрят проекты меморандумов, обмен которыми состоялся во время предыдущего раунда переговоров. Встреча пройдет во дворце Чираган, где российскую делегацию представят Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Американские СМИ в свою очередь выразили скептицизм относительно перспектив текущего раунда переговоров. По мнению журналистов, стороны вряд ли смогут достичь принципиальных договоренностей по урегулированию конфликта, ограничившись решением второстепенных вопросов.

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