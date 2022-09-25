Матвиенко призвала губернаторов к ведению частичной мобилизации без ошибок Спикер Совфеда Матвиенко призвала губернаторов избегать ошибок при частичной мобилизации

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить проведение частичной мобилизации в соответствии с критериями, которые объявило Минобороны. Все чаще появляется и обсуждается россиянами информация о призыве граждан, не подпадающих под правила отбора, отметила она в Telegram.

Поэтому ещё раз прошу каждого из вас — считайте, что обращаюсь лично — если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки! — подчеркнула политик.

Матвиенко указала губернаторам на их ответственность в этом вопросе, поскольку они председательствуют в призывных комиссиям по мобилизации.

По ее мнению, некорректные случаи мобилизации россиян, говорят о том, что где-то на местах решили «быстро отчитаться», а не «качественно выполнить важную государственную задачу». Подобные перегибы спикер Совфеда назвала «абсолютно недопустимыми».

Ранее стало известно, что в законодательство по поручению президента России будут внесены поправки, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам спецоперации, заявила Валентина Матвиенко. Спикер Совфеда отметила, что льготы для участников СВО будут распространены и на тех, кто попадает под частичную мобилизацию.