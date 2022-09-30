Мантурова назначили главой комиссии по бронированию пребывающих в запасе

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Денис Мантуров

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин включил в межведомственную комиссию по бронированию граждан России, находящихся в запасе, вице-премьера — министра промышленности Дениса Мантурова. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. При этом из состава комиссии исключен глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Включить в состав комиссии следующих лиц: Мантуров Д. В. <...>, Тонкошкуров В. П. <...>; исключить из состава Комиссии Борисова Ю. И. и Ельчанинова А. Ф., — говорится в распоряжении.

Василий Тонкошкуров в августе назначен на должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. Андрей Ельчанинов в сентябре утвержден первым заместителем генерального директора Роскосмоса.

Ранее Мишустин утвердил на оперативном совещании вице-премьеров — кураторов высокотехнологичных отраслей. Так, сообщалось, что Денис Мантуров займется технологическим и атомным надзором, развитием ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров. В зоне ответственности Александра Новака будет атомная и водородная энергетика, декарбонизация и интеллектуальные энергосистемы, Марат Хуснуллин будет отвечать за предотвращение и ликвидацию загрязнений окружающей среды, а Дмитрий Чернышенко займется развитием искусственного интеллекта, получением и обработкой наноматериалов и созданием программного обеспечения.