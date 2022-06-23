Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию

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Президент России Владимир Путин в ходе XIV саммита БРИКС

Участники XIV саммита БРИКС подписали итоговую декларацию, фиксирующую ключевые договоренности, достигнутые в ходе переговоров, передает РИА Новости. В документе закреплены намерения по развитию государств и из взаимоотношений до 2030 года.

Согласно декларации, страны будут создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве. Кроме того, государства обязуются способствовать участию развивающихся стран в мировых процессах, поддерживать реализацию повестки в рамках устойчивого развития до 2030 года в различных сферах, включая экономику.

Также Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР договорились укреплять свой потенциал для реагирования на терроризм, борьбы с отмыванием денег и фейками. Кроме того, группа БРИКС провозгласила приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и сохранению главной роли G20 в глобальном экономическом управлении.

В ходе сессии БРИКС обсуждались и вопросы об активизации дискуссии о реформе Совета Безопасности ООН. Лидеры стран также затронули ситуацию на Украине, в Афганистане и уделили внимание иранскому ядерному вопросу.

Отметим, что во время выступления на сессии председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость «вливания новой крови» в состав БРИКС. По его мнению, этот процесс нужен для присоединения единомышленников. Кроме того, он счел дестабилизирующими попытки военных альянсов расширить границы и призвал бороться с односторонними санкциями.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что авторитет БРИКС на мировой арене с каждым годом повышается. По его словам, причиной этого является то, что страны, входящие в группу, имеют колоссальный политический, экономический, научно-технологический и человеческий потенциал.