«Одурманенный кокаином»: Слуцкий назвал сферу терроризма Зеленского Слуцкий назвал Зеленского новым ядерным террористом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал в своем Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского новым ядерным террористом. Он усомнился в том, что украинские власти будут соблюдать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС, представленных главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Укрорейх — угроза ядерной безопасности планетарного масштаба! <...> Гросси <...> называет ситуацию [на ЗАЭС] «крайне хрупкой и опасной из-за риска боевых действий». И эти риски создают новые ядерные террористы — Зеленский и Ко, — написал парламентарий.

Слуцкий добавил, что заверения постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о том, что Киев «никогда не прибегал и никогда не прибегнет к каким-либо шагам, которые могли бы привести к ядерному инциденту», являются блефом и не вызывают доверия. По словам лидера ЛДПР, украинские силовики, чувствуя свою безнаказанность, уже неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС.

Депутат также напомнил, что в феврале 2022 года, за несколько дней до начала спецоперации, Зеленский в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности пригрозил пересмотреть меморандум об отказе Киева от ядерного оружия. Слуцкий подчеркнул, что эти высказывания послужили триггером к СВО.

Именно отцы и деды сегодняшних американских русофобов сбросили бомбы на спящие японские города в 1945-м. Нам нельзя допустить, чтобы кто-то, одурманенный кокаином, повторил атомный кошмар, — заключил Слуцкий.

Ранее глава МАГАТЭ предложил пять принципов обеспечения безопасности на ЗАЭС, включающих в том числе запрет на обстрелы в направлении электростанции. Гросси озвучил предложения в ходе выступления в Совбезе ООН и призвал организацию поддержать их.

Британский телеканал Sky News ранее сообщил, что сотрудники Запорожской АЭС опасаются катастрофы в случае чрезвычайной ситуации на станции, которая, по их словам, может иметь куда более масштабные последствия, чем аварии в Чернобыле и Фукусиме.

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