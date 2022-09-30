В Госдуме захотели внести поправки в закон о мобилизации ЛДПР планирует внести в закон о мобилизации поправки об отсрочке

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

ЛДПР подготовит поправки в статью об отсрочке в законе о мобилизации, заявил в своем Telegram-канале заместитель руководителя в Госдуме Ярослав Нилов. Он напомнил, что закон был принят 25 лет назад и сейчас его нужно скорректировать.

Мы считаем, что в законе необходимо указать, что такое частичная мобилизация, какие критерии — кого можно призывать в первую очередь, в законе сегодня этого нет, — отметил политик.

Кроме того, необходимо пересмотреть статью об отсрочке от мобилизации с учетом сегодняшних реалий, в том числе вопрос брони, чтобы «предприятия не закрывались и не росла безработица».

Нилов добавил, что чем быстрее будет обновлен закон, тем меньше будет поводов для злоупотреблений на местах.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматриваются дополнительные гарантии для работников, призванных на военную службу по мобилизации, сообщается на сайте палаты парламента. После демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился.