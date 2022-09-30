Лавров: наблюдателей ОДКБ могут привлечь к решению конфликта Баку и Еревана

Фото: Министерство иностранных дел России

Сергей Лавров

Возможность использования наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для урегулирования конфликта на границе между Арменией и Азербайджаном обсуждается, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ по вопросам разведдеятельности. По его словам, столь же востребована может быть и поддержка со стороны СНГ.

Сейчас обсуждается возможность использования наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности для содействия созданию благоприятных условий в целях <...> делимитации армяно-азербайджанской границы и в целом о нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая подписание соответствующего договора, — сказал министр.

Как отметил глава МИД РФ, Москва придает большое значение углублению сотрудничеств в рамках ОДКБ. По его словам, быстро меняющаяся ситуация в мире диктует необходимость наращивания честного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ, в том числе для укрепления региональной и национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Ереван не будет принимать участие в учениях коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Казахстане. Власти Армении приняли это решение из-за ситуации на границе с Азербайджаном.

В Армении усилились призывы покинуть ОДКБ на фоне визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Представители внепарламентских партий предложили премьер-министру страны Николу Пашиняну как можно быстрее выйти из организации, а в столице прошли акции протеста.