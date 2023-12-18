Лавров указал на несуверенность Украины после признания Буданова Лавров: связи Буданова с США говорят о несуверенности Украины

Фото: Kremlin.ru

Признание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о связях с силами спецопераций Соединенных Штатов говорит о том, что Украина — это несуверенная страна, которой манипулируют, заявил глава МИД России Сергей Лавров на передаче «Большая игра» на Первом канале. По словам министра, при ВСУ созданы спецподразделения, которые тесно координируют с ЦРУ и MI6.

Буданов, по-моему, совсем не скрывая, <...> откровенно признал, что он работает с руководством американских сил специальных операций. Была информация о том, что при Вооруженных силах Украины созданы специальные подразделения — номер пять и номер шесть, по-моему, для тесной координации с ЦРУ и с MI6 — британской внешней разведкой. Все это, безусловно, показывает, что Украина — несуверенная страна, что ею манипулируют, ее используют, — отметил Лавров.

Ранее Буданов заявил, что Киев не сможет отказаться от принудительной мобилизации, поскольку ситуация на фронте требует поддерживать численность личного состава. По его словам, в настоящее время в украинской армии служат 1,1 млн человек. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Буданов лезет не в свои дела и в скором времени «плохо кончит».