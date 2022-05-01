Лавров прокомментировал гипотезы о здоровье Путина Лавров посоветовал спросить о здоровье Путина западных лидеров, которые с ним общались

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос итальянской телекомпании «Медиасет» о здоровье президента РФ Владимира Путина, посоветовал обратиться к зарубежным лидерам, которые общались с главой российского государства в последнее время.

Итальянские журналисты в ходе интервью попросили главу российского МИД прокомментировать многочисленные гипотезы о состоянии здоровья Путина, которые существуют на Западе.

Спросите иностранных лидеров, которые общались с президентом России Владимиром Путиным в последнее время, в том числе генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. <...> Думаю, вы поймёте, о чем идет речь, — сказал Лавров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин здоров и находится в отличной физической форме. По его словам, российский лидер выполняет «функциональные обязанности согласно новой Конституции». Белорусский лидер подчеркнул, что Путин «вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый, спортсмен».