Lada, Haval, УАЗ, Aurus: на какие машины пересядут российские чиновники Минпромторг составил новый список машин для российских чиновников

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Министерство промышленности и торговли России подготовило список автомобилей, которые могут использовать чиновники. О каких моделях идет речь?

На каких автомобилях будут ездить чиновники

В заявлении ведомства говорится, что были подготовлены рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими.

«Отечественными предприятиями уже выпускается широкий ряд моделей с разнообразными техническими характеристиками и оснащением (шесть брендов и более 20 моделей), которые способны обеспечить потребности различных уровней должностных лиц. Производственные мощности также позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур», — сообщили в Минпромторге.

Так, министерство предлагает рассматривать для госзакупок Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant) «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY), а также китайский Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

Отмечается, что в перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специнвестконтрактов.

«Такое решение способствует как поддержке спроса на российские автомобили, так и дальнейшему развитию отечественной автомобильной промышленности, наращиванию объемов и модернизации производства, совершенствованию модельного ряда», — пояснили в ведомстве

Почему Минпромторг подготовил такой список

12 сентября в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) президент РФ Владимир Путин заявил, что российские чиновники будут ездить на отечественных автомобилях, поэтому закупки транспортных средств скоро начнутся.

«Они, может, как-то скромнее выглядят, чем Mercedes или Audi, которые в 90-е годы начали закупать в огромных количествах, но ничего. <...> Вот сейчас будут закупать. Вопрос в практическом плане стоит о закупках, сейчас будут закупать», — сказал глава государства.

3 августа Путин объяснил, что некоторые министерства страны просили продолжить закупки иностранных автомобилей, но он был против такой практики.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — подчеркнул Путин.

Также 11 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил обязать органы власти и бюджетные организации закупать отечественные автомобили.

«Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, для бюджетных учреждений, надо все-таки ориентироваться на свой, отечественный автопром», — отметил Володин.

По словам председателя ГД, «в нынешней ситуации вызовов Москве ни в коем случае нельзя кормить врагов, которые эти деньги будут использовать на поддержку Украины и на поставку Киеву вооружений и техники».

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