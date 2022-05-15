Крым призвал взятые под контроль ВС РФ регионы Украины выйти из её состава Постпред Крыма заявил, что взятые под контроль ВС РФ регионы должны выйти из состава Украины

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Взятые под контроль Вооружённых сил РФ регионы Украины должны принять решение о выходе из её состава. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Он напомнил, что такой же путь присоединения в своё время прошёл и полуостров.

По оценке специалистов по государственному праву, в соответствии с российским законодательством, регионы Украины сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости. Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России, — сказал постпред Крыма.

Он также добавил, что аналогичный путь вхождения в состав РФ в своё время прошёл и сам Крым. При этом проведения референдума во взятых под контроль регионах до полного прекращения спецоперации Мурадов счёл преждевременным. Однако он не исключил иных политических решений для достижения объявленной цели.

Могут быть приняты и иные политические решения, в том числе и временного характера, открывающие возможности союзнических отношений с Россией. В любом случае, всё зависит от волеизъявления народа, — сказал постпред Крыма.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о намерении местной администрации обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении в состав РФ после завершения всех интеграционных процессов. Он пояснил, что этот вопрос будет обсуждаться после того, как регион выстроит структуру власти, а также восстановит экономику и жизнедеятельность Херсонщины с учётом российского законодательства.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов на это заявил, что Конституция РФ не запрещает принятие в состав России нового субъекта, который находится в составе другого государства. По его словам, для этого необходимо составить международный договор и внести его на ратификацию в Госдуму.