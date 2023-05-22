Кремль отреагировал на возможный выход Армении из ОДКБ Песков: у ОДКБ по-прежнему есть потенциал роста

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У Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть потенциал для роста и развития, невзирая на скептические заявления премьера Армении Никола Пашиняна, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва продолжит обсуждать с Ереваном вопросы совместной деятельности в рамках ОДКБ.

ОДКБ завоевала авторитет и показала эффективность в разных ситуациях, у нее есть потенциал к развитию, — сказал Песков.

22 мая Пашинян сообщил, что Армения может принять решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности, если сочтет ее «недействующей». По его словам, если это произойдет, Ереван сам будет решать вопросы безопасности республики.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что документ о развертывании миссии наблюдателей ОДКБ в Армении остался только в бумажном виде и не может быть реализован, хотя был полностью согласован на уровне внешнеполитических ведомств. Он отметил, что ОДКБ была готова помогать Армении, но в Ереване попросили отложить принятие документа. Министр также выразил уверенность, что при подтверждении уже установленных соглашений государству удалось бы добиться более стабильной ситуации.