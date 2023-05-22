У Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть потенциал для роста и развития, невзирая на скептические заявления премьера Армении Никола Пашиняна, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва продолжит обсуждать с Ереваном вопросы совместной деятельности в рамках ОДКБ.
ОДКБ завоевала авторитет и показала эффективность в разных ситуациях, у нее есть потенциал к развитию, — сказал Песков.
22 мая Пашинян сообщил, что Армения может принять решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности, если сочтет ее «недействующей». По его словам, если это произойдет, Ереван сам будет решать вопросы безопасности республики.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что документ о развертывании миссии наблюдателей ОДКБ в Армении остался только в бумажном виде и не может быть реализован, хотя был полностью согласован на уровне внешнеполитических ведомств. Он отметил, что ОДКБ была готова помогать Армении, но в Ереване попросили отложить принятие документа. Министр также выразил уверенность, что при подтверждении уже установленных соглашений государству удалось бы добиться более стабильной ситуации.