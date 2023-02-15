СМИ из недружественных стран останутся без послания Путина Песков: на послание Путина не пригласят представителей СМИ недружественных стран

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На послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не пригласят представителей СМИ недружественных стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что журналисты из этих государств будут иметь возможность смотреть послание «в прямом эфире по любому каналу».

Что касается послания, то туда будут аккредитоваться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем приглашать, они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу, — сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что президент России обратится к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе, сделав акцент на текущей ситуации — военной операции, экономике и социальной сфере. При этом представитель Кремля не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут присутствовать новые категории приглашенных, включая участников спецоперации.