Кремль дистанцировался от претензий Пригожина к Минобороны Песков переадресовал в Минобороны вопрос о жалобах Пригожина на нехватку снарядов у ЧВК «Вагнер»

Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов. Спикер Кремля, слова которого приводит РИА Новости, пояснил журналистам, что этот вопрос касается проведения спецоперации, предложив обратиться за комментариями в Минобороны. Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» под Артемовском недополучили 80% боеприпасов, необходимых для выполнения боевых задач.

Да, действительно, в СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится все-таки непосредственно к проведению специальной военной операции, поэтому я оставляю ее на Министерство обороны. И здесь рекомендую вам обращаться туда, — сказал Песков.

В Минобороны РФ ранее заявили, что сообщения о блокировке поставок боеприпасов добровольцам штурмовых подразделений, выполняющим боевые задачи в районе Артемовска, не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что все заявки по боеприпасам выполняются в кратчайшие сроки. В МО уточнили, что только в период с 18 по 20 февраля штурмовым отрядам добровольцев поставили 1660 снарядов к РСЗО, свыше 10 тысяч боеприпасов для артиллерии и минометов, а также 980 боеприпасов для танков.