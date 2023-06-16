Минтруд поставил точку в вопросе о шестидневной рабочей неделе в России Котяков: шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе не будет

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Шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе не будет, заявил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, такой график работы может быть установлен по соглашению сторон.

Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой, — сказал Котяков.

Он подчеркнул, что переход на шестидневку должен сопровождаться соответствующей оплатой. Кроме того, Котяков отметил, что если речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки также необходимо оплачивать.

Глава Минтруда напомнил, что когда появилась инициатива ввести четырехдневную рабочую неделю, то он указывал на особенности рынка труда и законодательства, позволяющие работодателю гибко подходить к организации трудового времени и трудовой функции каждого конкретного сотрудника.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю. В организации это объяснили тем, что возросшее количество западных санкций увеличило нагрузку на экономику страны, а такой график работы повысит прочность отечественной экономики в условиях современных вызовов.