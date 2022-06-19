Косачев заявил о нарушении Литвой международного права Косачев: Литва нарушает международное право, блокируя Калининград

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Константин Косачев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Литва, начиная блокаду Калининграда, нарушает целый ряд международно-правовых актов. Блокада, в том числе, затрагивает и обязательства ЕС, отметил он в Telegram.

Как государство-член ЕС, Литва в рамках санкций нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Европейского союза в целом, — отмечается в его сообщении.

Косачев подчеркнул, что принцип свободы транзита является существенным условием достижения целей и соглашения партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС, и правил ВТО, и международных транспортных конвенций.

Такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через «нейтральные воды». Аналогично — воздушное пространство. Литва — флагман разрушения международного права, — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал незаконным решение Литвы ограничить транзит грузов из России в регион и пообещал Вильнюсу «далеко идущие последствия» в связи с этим. По словам главы региона, Калининград обеспечен всем необходимым и поддаваться «паническим настроениям» не стоит.