Комиссия Госдумы дала оценку посту Лугового с личными данными журналистки Комиссия ГД не усмотрела нарушений в публикации Лугового с данными журналистки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комиссии Валентина Терешкова

Комиссия Госдумы по этике не увидела нарушений в посте депутата Андрея Лугового, опубликовавшего персональные данные журналистки Аси Казанцевой, сообщило издание SOTA (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). В ответе главы комиссии Валентины Терешковой на соответствующий запрос указано, что в соответствии со статьей 29 Конституции РФ каждый имеет право искать и распространять информацию любым законным способом.

Принимая во внимание, что в указанных вами сообщениях депутата Государственной думы А.К. Лугового не содержится призывов к противоправным действиям, комиссией в части, касающейся нарушения норм депутатской этики, нарушений не выявлено, — говорится в документе.

По данным SOTA, в середине декабря Луговой выложил в своем Telegram-канале персональные данные Казанцевой, включая ее контакт в мессенджере и домашний адрес. Согласно информации издания, парламентарий тогда призвал подписчиков донести до журналистки неприемлемость ее критических высказываний об СВО. Как пишет SOTA, пока того, как Казанцева назвала опубликованный адрес неактуальным, Луговой удалил свой пост.

Ранее комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты об ужесточении ответственности за утечки персональных данных. Поправки предусматривают введение новых составов административных правонарушений и кратное увеличение штрафов.