Киеву ответили на угрозы ударить по параду Победы в Москве Депутат Красов: любые попытки атаковать парад Победы в Москве будут пресечены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любые попытки ВСУ атаковать парад Победы на Красной площади будут пресечены, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Красов. Более того, он подчеркнул, что это приведет к еще большей интенсивности боев со стороны России. Так парламентарий прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Игоря Лапина, что Красная площадь в Москве является «законной целью» для ВСУ, по которой может быть нанесен удар 9 Мая, так как там будет много военных.

Попытки ударить по Красной площади ни к чему не приведут, они приведут к еще большей интенсивности боев со стороны Российской Федерации. И все попытки что-то сделать во вред нашему государству будут пресечены, — высказался Красов.

По его словам, это еще раз подтверждает, что среди депутатов Верховной рады оказались пособники нацистов, которые делают все для того, чтобы утопить свой народ в крови. Также, отметил парламентарий, это доказывает, что Украина забыла об исторической миссии солдат и командиров Красной армии, которые ценой своей жизни не только очистили русскую землю от «коричневой чумы», но и принесли свободу и независимость в страны Европы.

И прав президент, который начал специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. И сейчас наши солдаты, сержанты, офицеры, генералы по примеру своих предков выполняют боевые задачи в ходе военной операции и опять очищают русские земли от «коричневой чумы», и делают это достаточно качественно, — заключил Красов.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что МИД Германии показал русофобию и признаки неонацизма, разработав против граждан РФ ограничения по празднованию Дня Победы. Дипломат отметила, что немецкое министерство саморазоблачилось.