«Уродство русофобии»: Захарова ответила на запреты ФРГ по случаю Дня Победы Захарова обвинила МИД ФРГ в русофобии из-за ограничений для Дня Победы

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

МИД Германии показал русофобию и признаки неонацизма, разработав против граждан РФ ограничения по празднованию Дня Победы, заявила «Известиям» представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Дипломат отметила, что министерство саморазоблачилось.

МИД ФРГ, разработавший подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки нацизма, — подчеркнула Захарова.

Такой комментарий представитель Министерства иностранных дел дала после сообщений о том, что власти Бранденбурга могут не допустить посла РФ Сергея Нечаева к мероприятию в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Событие должно быть посвящено разгрому нацистской Германии.

Ранее администрация Кишинева постановила, что 9 мая на главной площади Молдавии будут отмечать День Европы. Лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что тем, кто хочет отметить День Победы, придется найти для этого другие места.

Также появился список стран, которые запретили праздновать окончание Второй мировой войны на законодательном уровне. В их число вошли Латвия, Литва, Украина, Германия. Некоторые страны отказались участвовать в параде Победы в Москве 9 мая, но не дошли до прямого запрета.