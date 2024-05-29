«Извращенцы»: Милонов заступился за раздетых перед ЕГЭ школьниц из Воронежа Депутат Милонов: воронежская школа должна извиниться перед школьницами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Воронежская школа должна извиниться перед школьницами, которых заставили раздеться на проверке перед ЕГЭ, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий выразил мнение, что «это дичь абсолютная». Тех, кто заставил школьниц снимать нижнее белье, Милонов назвал извращенцами.

Это дичь абсолютная. Я догадываюсь, что у них отключилось понимание допустимого, дикари какие-то. Как они могут так унижать подростков? Я считаю, что им надо извиниться перед школьниками и больше такого никогда не допускать. Снимать нижнее белье — это что-то, извращенцы, — высказался депутат.

По словам Милонова, если бы он был родителем кого-либо из этих детей, он бы не допустил, чтобы школьники проходили такие унизительные процедуры. Как подчеркнул парламентарий, если преподаватели боятся, что учащиеся пронесут телефоны, они должны поставить глушилки.

Я понимаю, может, им самим не так важно, кто их трогает за тело, мужчина или женщина. Но если бы я был родителем, я бы не допустил никогда, чтобы дети проходили такие унизительные процедуры. Если они боятся, что дети пронесут какие-то телефоны, пусть ставят глушилку, — добавил депутат.

Ученицы школы № 62 в Воронеже ранее пожаловались, что их просили снимать нижнее белье перед ЕГЭ во время проверок на наличие шпаргалок. Учениц заставляли поднимать футболки и показывать грудь, а некоторых — и вовсе снимать лифчики и даже трусы. Некоторые также пожаловались на то, что в туалетах во время экзамена отсутствовали двери в кабинках.