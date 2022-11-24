Из украинского плена вернулись 50 российских военных

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что пленные находились в смертельной опасности, сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

24 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военных доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.

Ранее освобожденный из плена сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов рассказал о жестокости, с которой сотрудники СБУ обращаются с военнопленными. По его словам, они очень часто прибегают к физическому насилию. В частности, Клинов сообщил о так называемом крымском загаре: сильном ударе по спине, после которого на теле остается гематома.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе видеообращения к саммиту G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех», которую назвал «единственно реальной моделью освобождения пленников». Он уточнил, что речь идет в том числе о мирных жителях, выехавших на территорию России, и детях, которых украинская сторона считает «перемещенными лицами».