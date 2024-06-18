«Используются ночью»: Рогозин раскусил подготовку ВСУ к новому наступлению Рогозин заявил о подготовке ВСУ к новому наступлению

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины начали использовать беспилотники «Баба-яга» ночью, написал в Telegram-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По его словам, ВСУ при помощи дронов дистанционно минируют прифронтовые дороги. Так обычно делается только перед наступлением, уточнил сенатор.

Украинские «Бабы-яги» теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением, — сообщил Рогозин.

Ранее сенатор заявил, что власти Украины не могут ни согласиться на переговоры с Россией, ни отказаться от них. По его мнению, западные партнеры просто не дают Киеву права решать такие вопросы.

Военный эксперт Василий Дандыкин до этого заявил, что в контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении нет особого смысла, инициатива на всех участках в зоне СВО продолжает оставаться у российских войск. По его словам, ВСУ несут большие потери, тогда как у России есть достаточно большие резервы на Харьковском направлении, а переброска войск ВСУ позволит России ударить авиацией и артиллерией, в том числе по переправам.