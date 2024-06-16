«Ждет только поражение»: военный эксперт о действиях ВСУ под Харьковом Военэксперт Дандыкин: контратака под Харьковом обернется для ВСУ поражением

Фото: МО РФ

В контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении нет особого смысла, инициатива на всех участках в зоне СВО продолжает оставаться у российских войск, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ несут большие потери, тогда как у России есть достаточно большие резервы на Харьковском направлении, а переброска войск ВСУ позволит России ударить авиацией и артиллерией, в том числе по переправам.

Пусть ВСУ, конечно, попробуют атаковать. Но атаковать, как в прошлом году, когда они получили технику и, продумав тактику, выступили, у них уже не получится, — подчеркнул эксперт.

Он предположил, что Украине удастся собрать на Харьковском направлении максимум несколько бригад из-за больших потерь. Не задействованные же войска ВСУ, которые, по словам Дандыкина, некоторые СМИ называют элитными, пока не были в боях, и их опытность в этом смысле вызывает сомнения. В данный момент, по словам военкора, ВСУ теряют как живую силу, так и артиллерию, которая «выкашивается с большой скоростью».

В наступлении ВСУ нет никакого смысла, войска идут лишь по приказу руководства. Что объясняется желанием получить еще больше поддержки от Запада, в том числе материальной. Они могут расширить наступление еще и до Купянска, там тоже наблюдается подвижки. Но ждет их все равно только поражение, — заключил Дандыкин.

Ранее оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» с позывным Линь сообщил, что Вооруженные силы Украины начали стягивать технику ко второму и третьему эшелонам обороны на Харьковском направлении. По его словам, действия противника могут говорить о подготовке к контрнаступлению. Боец также уточнил, что «Ланцеты» регулярно модернизируются и поступают в войска в достаточном количестве. Линь отметил, что уже были зафиксированы рекордные поражения «Ланцетом» украинской техники на расстоянии более 60 километров.