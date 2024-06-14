Рогозин объяснил, почему Киев не примет мирное предложение Путина Рогозин назвал Украину «содержанкой» Запада, которой не дадут пойти на мир с РФ

Власти Украины не могут ни согласиться на переговоры с Россией, ни отказаться от них, сказал в беседе с NEWS.ru сенатор Дмитрий Рогозин. По его мнению, западные партнеры просто не дают Киеву права решать такие вопросы.

Киев — это содержанка. Решают другие, — подчеркнул политик.

По его мнению, заявления президента России Владимира Путина, которые он сделал по поводу конфликта с Украиной 14 июня, могут стать одной из центральных тем предстоящего «саммита мира» в Швейцарии. Игнорировать же предложения президента России у участников саммита, по его мнению, не получится.

Москва сделала за организаторов этого сборища их работу, написав повестку мероприятия. В любом случае им не удастся игнорировать нашу позицию, что позволит колеблющимся аргументировать свои колебания, — добавил Рогозин.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Москва делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. По словам Путина, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву, поскольку он не считает предложение Путина мирным. По словам Столтенберга, не Киев должен выводить войска из новых регионов РФ, а Москва — с «оккупированных территорий».