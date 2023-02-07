«Имеем Соловьева в ящике»: Останина о причинах детской поножовщины в Химках Депутат ГД Останина: причиной поножовщины в химкинской школе могла стать социальная напряженность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нина Останина

Поножовщина в химкинской школе могла случиться из-за общей напряженной обстановки в обществе, предположила депутат комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина в разговоре с NEWS.ru. Сегодня девочка нанесла множество ударов сверстнице ножом в грудь и голову. Останина, комментируя случившееся, посетовала, что у россиян из доступных «психологов» есть только телеведущий Владимир Соловьев.

У нас сейчас в общем настроение в обществе очень напряженное. И нам всем сейчас необходима профессиональная психологическая помощь. А в психологах мы, к превеликому сожалению, имеем только господина Соловьева в его ящике. Вообще, когда его смотришь, даже просто так, уже становится плохо и хочется взяться за что-нибудь потяжелее. А людям, в свою очередь, элементарно нужен свет в конце тоннеля, и дети тут не исключение, — говорит Останина.

Она отметила давление «происходящих на данный момент событий» и упомянула о значительном влиянии военной операции на Украине. Особенно сильно влияет на россиян постоянное состояние неведения, считает Останина.

Также депутат посетовала на неграмотное, по ее мнению, ведение «уроков о главном» в школах. В том числе ее не устроило, что на один из таких уроков был приглашен поп-артист Егор Крид.

И если «уроки о главном» и дальше будут проводить Егор Крид и иже с ними, ситуация лучше не станет. А в школах надо проводить подобные мероприятия с участием депутатов, должностных лиц и ветеранов СВО, чтобы они из первых уст рассказывали детям, что есть правда и что вообще происходит, — заявила Останина.

Сегодня, 7 февраля, в городе Химки девочка напала с ножом на сверстницу в туалете школы. Пострадавшая госпитализирована. Родственники пострадавшей говорят, что отслеживали переписку девочки и никаких конфликтов у нее не было. Родители напавшей утверждают, что и их дочь ни с кем не ссорилась, хорошо училась. Почему она решилась на агрессию — не понимают.