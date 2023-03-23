Илью Варламова и Павла Чикова внесли в список иноагентов

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Российский общественный деятель, журналист, предприниматель и видеоблогер Илья Варламов

Правозащитник Павел Чиков и урбанист Илья Варламов включены Минюстом России в единый реестр иностранных агентов. Обоих ведомство обвинило в распространении недостоверной информации о решениях властей.

[Илья Варламов] распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников, — говорится в пояснении Минюста.

Также в обновленном реестре оказалась Светлана Лада-Русь (ранее известная под фамилией Пеунова), которая пыталась баллотироваться на выборах президента и активно развивала свои сообщества в Самарской области. Вместе с ней среди физлиц-иноагентов оказались журналисты Богдан Бакалейко и Ринат Айсин.

В список иноагентов также включили «Парни плюс» — медиа-проект, пропагандирующий ЛГБТ в России.

Ведомство пополнило список в четверг, а не в пятницу, как делает это еженедельно. Но на минувшей неделе Минюст не оглашал имена новых иноагентов.

Ранее стало известно, что за год с начала СВО в России иностранными агентами были признаны 218 человек. За весь 2022 год в реестре Минюста добавилось 207 строчек — больше, чем в любой другой год с момента появления термина «иностранный агент» в российском законодательстве.