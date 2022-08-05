«Художники не обязаны быть умными»: в Госдуме ответили на выпад Урганта Депутат ГД Кузнецов ответил на заявление Урганта приглашением вместе поехать в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Реакция ведущего Первого канала Ивана Урганта на попадание в черные списки Госдумы «в очередной раз подтвердила правоту подхода» составивших их депутатов из Группы Расследования Антироссийской Деятельности (ГРАД). Так член партии «Справедливая Россия — За правду» секретарь ГРАД Дмитрий Кузнецов в беседе с NEWS.ru ответил на пост шоумена в соцсетях, где тот в саркастичной манере отозвался о работе депутатов. Комментируя заявление Урганта, парламентарий отметил, что «художники не обязаны быть умными», и предложил юмористу вместе съездить в ДНР, а не «слышать правду светских гостиных».

Реакция Ивана Урганта в очередной раз подтвердила правоту нашего подхода. С художников, в широком смысле этого слова, не может быть никакого спроса. Они не обязаны быть рассудительными, умными, придерживаться определенной политической позиции. Они вообще никому и ничего не должны. А вот кто должен, так это чиновники и директора госкорпораций, которые выбирают, каким художникам давать бюджетные деньги. Эти люди обязаны заботиться об интересах своего работодателя, то есть государства и народа, прислушиваться к его воле, уважать его выбор, — заявил Дмитрий Кузнецов.

Пока же чиновники, по его словам, «чаще руководствуются собственными вкусами или выгодами».

Как только они прекратят это, как только проснутся и изменят свои приоритеты в работе — увидите, все художники и комики тут же подстроятся, — заверил депутат.

Дмитрий Кузнецов выразил мнение, что никаких мер по отношению к Ивану Урганту после его заявления о работе ГРАД принимать не следует. Парламентарий выразил надежду, что телеведущий захочет «измениться», и предложил ему вместе съездить в ДНР и своими глазами увидеть происходящее в зоне проведения спецоперации, а не «слышать правду светских гостиных».

Что касается позиции Ивана Урганта. Никаких мер к нему из-за его слов принимать не нужно, разумеется. Я гуманист и верю в Бога. И верю в способность людей меняться. Если Иван однажды захочет искать правды и поддержать жителей и защитников Донбасса, я буду рад помочь ему организовать поездку туда и вообще поехать с ним вместе. Но это должно быть его личное добровольное решение. Если же он решит, что ему достаточно той правды, которую он слышит в светских гостиных — тут я ничем помочь ему не смогу, — заключил Кузнецов.

Ранее Иван Ургант публично высмеял свое попадание черные списки Госдумы. В частности, он предложил распространить ответственность на ближайших родственников «запятнанных» деятелей, а также дать им возможность отречься.

Также телеведущий предложил убрать с российского рынка все альбомы Пола Маккартни, кроме «Back in USSR», освободить от обязанности посещать заседания группы эсеров, которым в день обсуждения выносится обвинительный приговор в Мосгорсуде, а в качестве гимна движения — использовать песню «Фантазер». В заключение шоумен выступил с инициативой переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.

Группа Расследования Антироссийской Деятельности была создана по инициативе партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и объединила депутатов разных фракций, сенаторов, общественников, журналистов.

Первое заседание ГРАД состоялось в Госдуме 3 августа. Во время процесса был представлен список деятелей культуры, не поддержавших военную операцию на Украине публично. Их призвали «покаяться» или уволиться. В число тех, к кому высказывались претензии, оказался и Ургант — его предложили «отправить на перевоспитание» или уволить.