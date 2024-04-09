Госдума приняла закон о поддержке молодых специлистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли закон о регулировании трудовых отношений с «молодыми специалистами», передает корреспондент NEWS.ru. Теперь таким термином будет обозначаться человек, который впервые трудоустраивается на работу по специальности, вне зависимости от опыта. Кроме того, парламентарии согласовали меры поддержки таких работников в первые три года карьеры.

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснил, что всего в России более 40 млн молодых людей младше 35 лет. Однако в 2022 году число трудящейся молодежи сократилось на 1,33 млн человек. Это не означает, что молодежь трудится неофициально, без соцпакета, добавил он.

Если молодой человек отправился на работу еще подростком или студентом, то, несмотря на свой опыт, он все еще не считается полноценным специалистом. А после получения диплома, уже можно сказать, что он перестал быть молодым специалистом... Наша главная задача — стимулировать и поддерживать стремления молодежи к труду, — подчеркнул депутат.

Как отметил Чаплин, теперь в законе будет закреплен термин «молодой специалист», такими будут считаться даже те, кто параллельно работал во время учебы. При этом конкретные формы поддержки регионы и работодатели установят сами.

В свою очередь депутат Алексей Говырин считает, что принятый закон дает равные права на меры господдержки молодым людям, которые начинают свой трудовой путь. Это важно для «омоложения» российской экономики и построения преемства трудовых династий, отметил он. Парламентарий добавил, что действовать нужно быстро и эффективно, и именно по этому принципу может и хочет работать молодежь России.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила, что в России в будущем возраст молодежи могут поднять до 38–40 лет. Парламентарий подчеркнула, что это связано с вопросом трудовых гарантий, ростом продолжительности жизни и увеличением времени, когда человек остается трудоспособным. Она напомнила, что некоторые регионы уже сейчас повысили возраст молодых специалистов до 40–45 лет по некоторым льготным программам, тем самым улучшив условия труда.