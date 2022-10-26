ГД разрешила мобилизовать имеющих неснятую судимость за тяжкое преступление Госдума приняла поправки о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкое преступление

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума приняла поправки, отменяющие действующий сейчас запрет призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления, сообщает «Интерфакс». В новой редакции статьи закона тяжкие преступления не упоминаются, а содержится перечень статей, с неснятой судимостью по которым призывать нельзя.

Предусматривается, что призыву по мобилизации не подлежат граждане, имеющие снятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего либо преступлений, предусмотренных рядом других статей Уголовного кодекса, в частности, за совершение террористического акта, захват заложника, организацию незаконного вооружённого формирования, угон воздушного судна, либо водного или ж/д транспорта, незаконное обращение с ядерными материалами, государственную измену, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством либо организацией, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, совершение акта международного терроризма.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина обращается к заключенным и предлагает принять участие в военной операции на Украине в составе ЧВК. Он поставил жесткие условия: табу на алкоголь, наркотики, дезертирство, мародерство, насилие над мирным населением. Мужчина сообщил, что отбор будет вестись через собеседование, и пообещал, что через полгода службы добровольцам гарантируется помилование, а в случае гибели их похоронят согласно волеизъявлению.