Госдума обратилась в СК из-за миграционного законодательства ГД запросила от СК предложения по улучшению миграционного законодательства

Фото: duma.gov.ru

Комитет Госдумы по контролю запросил у Следственного комитета предложения по улучшению миграционного законодательства, сообщил ТАСС глава комитета Олег Морозов. По его словам, ГД ждет инициатив, которые СК считает необходимым ввести.

Комитет по контролю в связи с инициативой депутата Госдумы Евгения Попова, поддержанной другими депутатами <...> направил в Следственный комитет запрос о том, какие наработки, инициативы и предложения имеются у СК в части совершенствования миграционной политики, — отметил Морозов.

Он добавил, что Государственная дума надеется на оперативный ответ. В этом случае появится возможность пригласить на обсуждение вопроса председателя СК Александра Бастрыкина, возможно, в ходе текущей сессии, уточнил Морозов.

Ранее Бастрыкин призвал Госдуму изменить законодательство в сфере миграции. Он добавил, что важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами. Обращаясь к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой».

Председатель СК заявил, что в Москву за четыре месяца 2024 года приехали более 1,2 млн мигрантов, в Петербург — 860 тысяч. По его подсчетам, около 10 тысяч иностранцев, которые получили гражданство России, были направлены в зону военной операции на Украине. Всего было установлено 30 тысяч человек, не желающих встать на воинский учет, добавил он.