Бастрыкин разнес «государственную дуру» вопросом про законы о мигрантах Бастрыкин публично назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой»

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, призвал Госдуму изменить законодательство в сфере миграции. Обращаясь к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой». Прямая трансляция ведется на сайте форума.

Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы (миграционного кризиса. — NEWS.ru) путем принятия новых законов, которые соответствовали бы напряженности ситуации? Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон будет принят «государственной дурой», — сказал он.

Бастрыкин заявил, что в Москву за четыре месяца 2024 года приехали более 1,2 млн мигрантов, в Петербург — 860 тысяч. По его подсчетам, около 10 тысяч иностранцев, которые получили гражданство России, были направлены в зону военной операции на Украине. Всего было установлено 30 тысяч человек, не желающих встать на воинский учет, добавил он.

Ранее прокурор профильного управления Генпрокуратуры РФ Дмитрий Вагурин заявил, что в Россию ежегодно въезжает около 15 млн иностранцев, большую их часть составляют мигранты из стран Средней Азии. По его словам, в стране упростили правила въезда и пребывания для иностранцев.