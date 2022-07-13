В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции в России Минэкономразвития: годовая инфляция в России замедлилась до 15,62%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляция в России в годовом выражении снизилась с 16,19% неделей ранее до 15,62% по состоянию на 8 июля, сообщается в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». Основной причиной замедления инфляции в ведомстве назвали снижающийся курс рубля.

Основными факторами, оказавшими влияние на ценовую динамику, по-прежнему остаются укрепление курса рубля и сохранение потребительской активности на невысоких уровнях, — указано в докладе.

Ранее сообщалось, что в России впервые с 1991 года зафиксирована дефляция в июне: она составила 0,35%. При этом годовая инфляция замедлилась до 15,9%. В Росстате отметили, что в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился с 20,05% до 17,98% в мае. В Минэкономразвития полагают, что основными факторами дефляции в стране стали невысокая покупательская активность и укрепление рубля.

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов в июне предположил, что годовой уровень инфляции в России составит 17–20%. Он сослался на прогноз монетарных властей США о том, что высокая инфляция в мире сохранится надолго. Кроме того, Россию может ожидать замедление темпов экономического роста, вызванное внешними условиями и трудностями в глобальной экономике, добавил специалист.